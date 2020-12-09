Гигин: Всебелорусское народное собрание - это форма демократии участия

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусское народное собрание - это форма демократии участия, очень популярного в наши дни термина. Такое мнение кандидата исторических наук, доцента Вадима Гигина публикует газета "СБ. Беларусь сегодня".

"Предложение Президента сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом стало, без сомнения, самой громкой политической новостью последних дней. Но что за этим стоит? И насколько осуществима сама идея? По сути, Александр Лукашенко озвучил идею, которая давно уже витала в воздухе. Практически на всех диалоговых площадках в разных регионах нашей страны люди выступали за то, чтобы внести положение о собрании в новую редакцию Конституции. Уже не раз говорилось об исторических корнях этого органа. Но оппоненты вопрошали: а какой у него статус, полномочия? И в определенном смысле имели резон. Другое дело, что слышны были утверждения, будто Всебелорусское народное собрание чуть ли не атрибут авторитаризма. А вот здесь позвольте не согласиться, - отмечает Вадим Гигин. - Наше собрание не что иное, как консультативно-совещательный орган. Сейчас в мире наблюдается настоящий бум таких институтов. В том числе в считающей себя правовым эталоном Европе. Это форма демократии участия, очень популярного в наши дни термина. Конечно, в его разумной, умеренной трактовке".

По мнению эксперта, современному обществу становятся тесны классические представительные органы, те же парламенты. Возникает необходимость проведения более широких консультаций с гражданами. "И они выбирают своих представителей, которые не претендуют на получение власти, но готовы на нее влиять. Ведь политика - слишком серьезное дело, чтобы доверять ее одним представителям. Вот и появляются различные советы, коллегии, съезды. Самый известный пример деятельности консультативно-совещательного органа - российская Общественная палата. И пример, надо сказать, успешный. Но та же палата работает на постоянной основе. А Всебелорусское народное собрание созывается раз в пять лет. Разница ощутимая. Вот здесь и предстоит поработать законодателям, политическим и общественным деятелям, правоведам, да и нам, обычным гражданам. Необходимо детально прописать порядок созыва собрания, его статус, прерогативы. Нельзя исключать и появления неких постоянных рабочих органов. В общем, работа предстоит большая. Но ведь на то она и конституционная реформа", - подытожил Вадим Гигин. -0-