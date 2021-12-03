Гигин: Запад хочет спровоцировать Беларусь и Россию на гонку вооружений

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад хочет спровоцировать Беларусь и Россию на гонку вооружений. Такое мнения высказал председатель правления белорусского общества "Знание" Вадим Гигин в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Нас и Россию хотят спровоцировать на гонку вооружений, которая когда-то подорвала Советский Союз, и военную истерию. А мы этого не делаем", - отметил Вадим Гигин, комментируя заявления представителей НАТО о планах разместить вблизи белорусских границ ядерное вооружение.

По его словам, такой же логики Запад придерживается и в миграционном кризисе: на польскую границу были стянуты войска и тяжелая техника, чтобы Беларусь поддалась на провокацию и приняла такие же ответные меры. "Они бы начали делать заявления, показывать, развязали бы себе руки в том числе и для ввода ядерного оружия на территорию Польши, спровоцировали бы наш следующий шаг, - обратил внимание политолог. - У нас ни одна рота не выдвинулась, и это вызвало настоящее бешенство".-0-