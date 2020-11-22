Гинзбург: демократические преобразования Беларуси нужны, но без майдана

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мире происходит системный кризис, смена цивилизационных эпох. Поэтому и Беларуси нужны демократические преобразования, но никак не майдан. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил украинско-американский бизнесмен и миллиардер Марк Гинзбург, сообщает БЕЛТА.

Марк Гинзбург признался, что присматривается к Беларуси. "Среди разработчиков много хороших идей, почва здесь благодатная", - пояснил бизнесмен. "Считаю, что правительство Беларуси продемонстрировало уникальную дальновидность. Все сегодня понимают, что технология блокчейн - это будет драйвер изменений в экономике, финансах, банковском деле, промышленности", - добавил он.

Опасений перед приездом в Беларусь, несмотря на протестные акции в стране, у него не было. "Когда я говорил, что еду в Беларусь, многие мои американские друзья выражали недоумение: как? зачем? Потому что уже очень много лет люди не анализируют, как правило, не занимаются чем-то очень глубоко. Большинство жителей Америки, земного шара смотрят на мир глазами CNN", - пояснил бизнесмен.

Он также выразил свое отношение к событиям в Беларуси с позиции своего опыта "ветерана двух украинских майданов". "Беларуси абсолютно не нужен майдан. Люди не в полной мере ценят ту стабильность, которая все-таки в стране. Я летаю по всему миру. Вот это ощущение полной безопасности, комфорта, - обозначил прежнюю отличительную черту белорусских реалий Марк Гинзбург. - Ведь очень многие люди на постсоветском пространстве имеют колоссальные социальные проблемы. Есть очень большое разделение между богатыми и представителями среднего класса. Средний класс во многих постсоветских государствах вообще исчезает. Беларусь с этим не столкнулась, у вас нет миллиардеров".

При этом он подчеркнул, что демократические преобразования все равно нужны. "Мы живем в уже новом мире, в исторический момент, когда происходит смена цивилизационных эпох. И именно новые технологии являются драйвером этих преобразований, - считает бизнесмен. - Экономический кризис, рецессия, которые сейчас бушуют, идут по миру, (главное - не дать себя в очередной раз обмануть) - это не экономический, не финансовый, не ипотечный кризис. Это системный кризис. Пришло время: меняются эпохи".

О волнениях в США и итогах прошедших там выборов гость студии высказался категорично: Соединенные Штаты Америки как государство утратили право возглавлять какие-то комиссии наблюдателей за выборами в других странах, накладывать санкции, объявляя некие выборы недемократичными. "Эти выборы развеяли многие мифы, например, о свободе слова в США. Это, наверное, первые выборы, когда в Америке общество было настолько не просто поляризовано, а были абсолютно антагонистические настроения", - заключил Марк Гинзбург.-0-