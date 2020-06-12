ГКСЭ и Минэнерго США будут сотрудничать в борьбе с незаконным оборотом ядерных материалов

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет судебных экспертиз присоединился к реализации меморандума о взаимопонимании с Министерством энергетики США, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКСЭ.

Документ предполагает развитие сотрудничества в деле предотвращения незаконного оборота ядерных и других радиоактивных материалов. "Сотрудничество Государственного комитета и Минэнерго США в этом вопросе будет способствовать укреплению и расширению взаимодействия между двумя странами и развитию ядерной криминалистики в Беларуси", - отметили в госкомитете. В планах сотрудничества - проведение специальных учебных сборов и семинаров.

Государственный комитет судебных экспертиз с 2015 года активно развивает ядерную криминалистику. Функционирует специальная группа, специалисты которой участвуют в следственных и иных процессуальных действиях, оперативно-разыскных мероприятиях при обнаружении источников ионизирующего излучения и при расследовании преступлений с применением радиоактивных веществ. Только в 2019 году специалисты группы 4 раза принимали участие в подобных осмотрах.

Министерство энергетики США - исполнительный департамент правительства США, отвечает за энергетическую и ядерную безопасность. Основными задачами Минэнерго США являются обеспечение энергетической безопасности, проведение научных исследований, разработка и внедрение инновационных технологий, защита окружающей среды.-0-