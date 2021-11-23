ГКСЭ: на границе 16 ноября использовалось как минимум два типа светошумовых гранат

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отношении мирных граждан на границе 16 ноября использовалось как минимум два типа светошумовых гранат, сообщил журналистам председатель Государственного комитета судебных экспертиз Алексей Волков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Буквально вчера вечером мы закончили экспертизу по фрагментам светошумовых гранат, которые поступили к нам для исследования. В результате проведенной экспертизы можем с уверенностью констатировать, что использовалось как минимум два типа гранат", - сказал Алексей Волков.

Он пояснил, что один тип - это светошумовые гранаты, которые обладают светошумовым эффектом, а второй вид гранаты кроме светошумового эффекта был снаряжен слезоточивым газом.

На поверхностях двух корпусов гранат типа Р-2М, одного предохранительно-спускового механизма и корпуса химического пиротехнического элемента специалисты выявили следовые количества вещества раздражающего действия типа CS (синтетическое вещество), а также элементарной серы.

Кроме того, судебные эксперты на исследуемых объектах выявили наслоения инсектицида дельтаметрина, который является токсическим веществом, а также используется в качестве химического препарата, предназначенного для уничтожения вредных насекомых при дезинсекции.

Ранее сообщалось, что в ходе исследования объектов, изъятых 16 ноября при осмотре места происшествия - участка белорусско-польской границы в районе пункта пропуска "Брузги" на территории Беларуси, судебные эксперты Государственного комитета судебных экспертиз обнаружили вещество, представляющее собой вытяжку алкалоидов стручкового перца. По словам Алексея Волкова, это сильнодействующее вещество, из-за которого происходит слезотечение, спазмы глаз и т.д.

"Исходя из тех телесных повреждений, которые мы сейчас констатируем при проведении судебно-медицинских экспертиз, однозначно можем сказать: это следствие воздействия этих сильнодействующих химических веществ", - отметил председатель ГКСЭ. Он добавил, что химические сильнодействующие вещества, в том числе пестициды, применялись в виде аэрозолей. Этими жидкостями были заправлены водометы.

По состоянию на сегодняшнее утро проведено более 120 судебно-медицинских экспертиз. Причем свыше 20 экспертиз в отношении несовершеннолетних, 10 из которых - малолетние.

"Если говорить о тех телесных повреждениях, которые выявляются при производстве экспертиз, они различны. Но для всех характерны такие повреждения, как поражение верхних дыхательных путей, глаз, слизистой, участков кожи, местами - ожоги", - сказал Алексей Волков.

Кроме того, продолжается проведение комплексных экспертиз по тем объектам, которые были изъяты при осмотре места происшествия 16-го числа и во время дополнительных осмотров. "Объектов достаточно много, они продолжают поступать. По мере выполнения экспертиз мы можем говорить о результатах", - отметил председатель комитета.

Работа продолжается. На сегодня на месте работает группа судебно-медицинских экспертов Гродненской области, а также центрального аппарата ГКСЭ.

"Хочу особо отметить, что применение таких сильнодействующих веществ, которые мы обнаружили в ходе проведения экспертиз, однозначно создавало угрозу жизни и здоровью всех людей, которые находились в зоне поражения, в зоне распыления этих веществ", - заключил Алексей Волков.-0-

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