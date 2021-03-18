Глава Минюста рассказал об ожидаемых новациях в сфере адвокатской деятельности

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр юстиции Игорь Слижевский по итогам совещания у главы государства рассказал журналистам о готовящихся законодательных новациях в сфере адвокатской деятельности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Министерством юстиции подготовлены проекты законодательных актов, которые корректируют законодательство об адвокатуре и адвокатской деятельности, - отметил министр. - Их цель - укрепление кадрового потенциала адвокатуры, укрепление принципа законности в работе адвокатов, повышение качества и доступности адвокатской деятельности".

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