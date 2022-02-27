Глава Миссии наблюдателей от СНГ: голосование идет спокойно и организованно

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование идет ровно, спокойно, организованно. Об этом заявил журналистам глава Миссии наблюдателей от СНГ на республиканском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Беларуси Ильхом Нематов, передает корреспондент БЕЛТА.
"Везде идет голосование ровно, спокойно, организованно, - сказал Ильхом Нематов. - Конечно, с самого утра было мало людей. Но после 9.00 уже идет наплыв".
По его словам, на участках для голосования работают наблюдатели, как международные, так и национальные. "По информации наблюдателей, каких-либо нареканий, серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на исход голосования, не выявлено", - отметил глава миссии.
Ильхом Нематов напомнил, что миссия работает в Беларуси с 1 февраля и в ее состав вошли очень опытные люди.
Наблюдатели от Содружества уже в 11-й раз осуществляют наблюдение в Беларуси. А всего это 116-я миссия по наблюдению в странах Содружества.-0-
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