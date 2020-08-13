Глава МВД выступил против любого насилия над журналистами

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр внутренних дел Юрий Караев заявил, что всегда против любого насилия над журналистами. Такое заявление он сделал в эфире телеканала ОНТ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я всегда против любого насилия над журналистами. Я тоже за то, чтобы цивилизованно все освещалось. Молодцы, храбро освещаете из самой гущи события. Для вас, конечно же, очень важно как можно более полно, объективно изнутри оценить информацию. Но это не означает, что нужно залезть между двумя сторонами и подставляться", - сказал Юрий Караев.

"Будьте, пожалуйста, не такими легкомысленными. Огромная просьба не лезть в самое пекло", - попросил министр.

При этом он отметил, что когда в сотрудника правоохранительных органов летит петарда, заточка, камень, брусчатка и он применяет ответные действия, то он думает в первую очередь не о том, как ему не задеть человека с камерой.

Юрий Караев заявил, что он распорядился отпускать задержанных журналистов в первую очередь.-0-