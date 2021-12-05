Глава Римско-католической церкви в Беларуси: мы призываем верующих в костелах соблюдать эпидемтребования

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы призываем верующих в костелах соблюдать эпидеомологические требования, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" архиепископ митрополит Минско-Могилевский Иосиф Станевский, сообщает БЕЛТА.

"Здоровье человека, здоровье верующих - на первом месте. Мы говорим, что в здоровом теле - здоровый дух", - сказал Иосиф Станевский,

По его словам, в период пандемии верующие могут принять участие в рождественских службах, в том числе в онлайн-формате.

"Хорошо, что есть трансляция святой Мессы на Белорусском радио. А также многие костелы на YouTube-канале можно смотреть, - отметил архиепископ. - Мы призываем верующих, чтобы они соблюдатели эпидеомологические предписания медиков. С учетом эпидситуации решено, что святая Месса (пастерка) пройдет в Минском архикафедральном костеле в этом году".-0-