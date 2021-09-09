Глава "Росатома" посетил стройплощадку второго энергоблока БелАЭС

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев посетил строительную площадку энергоблока №2 Белорусской АЭС, сообщили БЕЛТА в управлении коммуникаций инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом".

В ходе поездки глава госкорпорации ознакомился с ходом самого важного этапа пусконаладочных работ - горячей обкатки реакторной установки энергоблока, оценил готовность объектов пускового комплекса и провел рабочее совещание с участием заказчика (РУП "Белорусская АЭС") и генерального подрядчика, на котором обсуждались текущие вопросы, связанные с реализацией проекта.

"На сегодня готовность второго энергоблока составляет 87%, мы планово двигаемся к завершению его сооружения. Как и при строительстве блока №1, мы наращиваем кооперацию и эффективность совместной работы российских и белорусских специалистов, - отметил Алексей Лихачев. - В ближайшее время завершается процесс горячей обкатки реакторной установки, главной целью которого является подтверждение готовности оборудования и систем энергоблока к этапу физического пуска, намеченного в текущем году".

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится вблизи Островца. Для первой АЭС в Беларуси выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.-0-