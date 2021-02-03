Глава Роспотребнадзора: возобновление сообщения с Беларусью может идти интенсивнее

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что возобновление транспортного сообщения между Россией и Беларусью может идти более интенсивно. Об этом она сообщила сегодня журналистам в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Считаю, что это очень значимый результат (сегодняшние решения правительства РФ по авиа- и ж/д сообщению с Беларусью. - Прим. БЕЛТА) и наши дальнейшие проекты позволят идти по этому направлению более интенсивно", - сказала Анна Попова.

Вместе с тем, по ее словам, все зависит "от эпидситуации, от "температуры" на нашем общем эпидемиологическом пространстве". "Мы сделаем все, чтобы люди, которые живут и в Российской Федерации, и в Республике Беларусь, были здоровы", - заверила она.

Как сообщалось, с 8 февраля на взаимной основе будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение по маршруту Минск - Москва - Минск и по маршруту Москва - Калининград, Калининград - Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске. Также с 8 февраля на взаимной основе будет увеличено количество регулярных авиарейсов Москва - Минск с трех до пяти в неделю, а также возобновлено на взаимной основе воздушное сообщение из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта.-0-

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