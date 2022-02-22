Глава ЦИК объяснил, почему важно идти на референдум

Игорь Карпенко

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА объяснил, почему важно идти на референдум. "Это очень серьезное общественно-политическое мероприятие, на которое идут еще и определенные средства. По смете, порядка Br20 млн будет потрачено на организацию и проведение референдума", - сказал Игорь Карпенко. Глава ЦИК подчеркнул: "Я бы все-таки рекомендовал нашим гражданам проявить гражданскую активность, прийти на участки для голосования и высказать свое мнение относительно того вопроса, который задал Президент в своем указе. И в этом, наверное, суть проявления своей гражданственности". Президент Беларуси 20 января подписал указ "О назначении республиканского референдума". Основной день голосования - 27 февраля. Проголосовать за изменения и дополнения в Основной закон можно досрочно: с 22 по 26 февраля включительно.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!