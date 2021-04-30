Глава УВД Миноблисполкома рассказал об особенностях работы милиции области и новых задачах

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативные задачи, которые стояли перед милицией во втором полугодии 2020 года, стали менее актуальными, и на первый план выходят традиционные задачи органов внутренних дел: обеспечение общественного порядка, борьба с преступностью, профилактика правонарушений. Об этом заявил журналистам Александр Астрейко, назначенный сегодня главой государства на должность начальника управления внутренних дел Минского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Астрейко пояснил, что практически вся его служебная деятельность была связана с Минской областью, за исключением нескольких последних лет, когда он руководил УВД Брестского облисполкома. "Милиция Минской области всегда характеризовалась высоким качеством профессиональной подготовки, выполнения поставленных задач. Но есть определенные особенности, - отметил он. - Влияет на оперативную обстановку большая миграция населения. Ведь, как сказал сегодня Президент, большая часть страны проживает в Минске и Минской области. Это надо учитывать". Вместе с тем резких, кардинальных изменений в работе областной милиции не будет, заверил начальник УВД.

По его словам, менее актуальными стали задачи, которые были во втором полугодии 2020 года, и на первый план выходят традиционные задачи, всегда стоявшие перед милицией: обеспечение общественного порядка, борьба с преступностью, профилактика правонарушений.

"Я считаю, что те меры реагирования, которые были приняты после августа 2020 года и по окончании 2020 года, оказали влияние. И есть возможность планомерно работать с точки зрения проведения оперативно-разыскных мероприятий и вообще профилактических, не просто по стабилизации, а по наведению дальнейшего порядка и профилактики возможных противоправных проявлений. Думаю, что в целом все уже поняли, что необходимо жить строго по закону и меры реагирования независимо от личности будут применяться исходя из законодательной базы, которая имеется в нашей стране", - подчеркнул Александр Астрейко.-0-