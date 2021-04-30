Лукашенко - милиции: церемониться мы особо не должны, защищая интересы миллионов наших людей

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует от милиции обеспечить надежную защиту интересов белорусских граждан. Об этом глава государства заявил сегодня, назначая новых начальников УВД в Минской, Брестской и Гродненской областях, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы знаете, на какие должности назначаетесь. Три четверти страны мы сегодня вашими должностями прикрываем в этой непростой ситуации, которая и внутри (складывается относительно вроде, говорят, спокойно, но успокаиваться нельзя), да и внешне. Вы видите, что происходит", - сказал Александр Лукашенко.

Подробно о кандидатурах глава государства поинтересовался у госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича и министра внутренних дел Ивана Кубракова. Они охарактеризовали руководителей УВД как настоящих профессионалов, которые хорошо зарекомендовали себя на предыдущих должностях.

"Ребята идут на должности такого высокого уровня впервые. Одно дело работать заместителем, второе дело - возглавлять в это, опять же повторюсь, непростое время эти коллективы. Я в шутку сказал, что генералы мягкими не бывают. Если можно мягко принимать решения - это будет хорошо. Но выполняться они должны жестко, - подчеркнул Президент. - Вы люди в погонах, и обстановка нам диктует, что церемониться мы особо не должны, защищая интересы наших людей. Мы же не сами себя защищаем. Защитить миллионы людей (да и транзитная страна - интересы пересекаются) - вот это вопрос".

Александр Лукашенко отметил, что из происходящих в стране событий необходимо делать выводы. По его словам, проблем по линии криминальной милиции хватало в некоторых областях. "Это мне губернатор проговорился, а потом я начал, как у вас принято, копать глубже: оказывается, воровали скот и списывали на падеж. Сейчас этим вопросом занимаетесь и вы, и прокуратура. Надо посмотреть на это по стране. Это что за "рыночные" отношения? Жестко к этому вопросу надо подходить", - заявил глава государства.

"Не надо забывать о тех ошибках и недостатках, которые у нас были. Забудем - повторится снова. Поэтому руку надо держать на пульсе", - добавил он.

Президент также обратил внимание новых начальников УВД на необходимость быть ближе к людям и уважать их, отдельно остановился на недопустимости коррупционных проявлений. "Скрыть ничего невозможно. Вы это не хуже меня должны понимать. Просто вопрос времени - рано или поздно", - предупредил Александр Лукашенко.

Как сообщалось, начальником управления внутренних дел Минского облисполкома назначен Александр Астрейко. Прежде он занимал пост начальника УВД Брестского облисполкома.

УВД Брестского облисполкома возглавил Олег Шуляковский, который до этого занимал должность первого заместителя начальника управления внутренних дел Гомельского облисполкома - начальника криминальной милиции.

Пост начальника управления внутренних дел Гродненского облисполкома занял Дмитрий Резенков. До настоящего времени он был первым заместителем начальника управления внутренних дел Витебского облисполкома - начальником криминальной милиции.-0-