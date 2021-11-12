Главный эндокринолог: важно активнее выявлять пациентов с диабетом

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активное выявление пациентов с диабетом второго типа следует возобновить, заявила журналистам заместитель главного врача по организационно-методической работе Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения, главный внештатный специалист по эндокринологии Минздрава Ольга Салко, передает корреспондент БЕЛТА.

Эпидемия COVID-19 внесла коррективы в выявление диабета второго типа. До этого ежегодно в стране выявлялось около 20 тыс. пациентов, а в 2020 году новых случаев было несколько меньше.

"Выявление диабета второго типа зачастую происходит по обращениям пациентов. А с учетом некоторых ограничений в оказании плановой помощи в 2020 году, естественно, число таких пациентов несколько уменьшилось. Поэтому перед нами стоит большая задача - возобновлять этот процесс активного выявления пациентов с диабетом второго типа", - сказала Ольга Салко.

По данным Международной федерации диабета, каждый второй пациент с диабетом второго типа остается невыявленным.

По словам Ольги Салко, помогать эндокринологам будет команда врача общей практики. В этом году проведены предварительные переговоры с кафедрами общеврачебной практики БелМАПО и БГМУ. Предполагается, что в следующем году будут организованы курсы повышения квалификации, на которых врач общей практики и его помощник вместе будут обучаться диабетологии.

В Беларуси на начало года под наблюдением врачей-эндокринологов находились около 357 тыс. пациентов с сахарным диабетом, большинство из которых - взрослые с СД второго типа.

Всемирный день борьбы с диабетом будет отмечаться 14 ноября.-0-