Главный ученый Украины удостоен нагрудного знака НАН Беларуси

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Национальной академии наук Украины Анатолий Загородний удостоен нагрудного знака "Серебряная медаль" Национальной академии наук Беларуси "За достижения в науке". Награду ученому вручил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол, сообщили БЕЛТА в белорусской дипмиссии.

Анатолий Загородний награжден руководством НАН Беларуси за значительные успехи в исследованиях в области теоретической физики, многолетнюю плодотворную деятельность по укреплению научно-технического потенциала Украины, личный вклад в расширение международных научных связей и сотрудничества.

Во время состоявшейся после церемонии награждения беседы Игорь Сокол и Анатолий Загородний обсудили состояние и перспективы сотрудничества научно-исследовательских учреждений Беларуси и Украины.

Украинский ученый передал благодарственное послание в адрес председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимира Гусакова, а также памятный фотопортрет многолетнего президента Национальной академии наук Украины, создателя и президента Международной ассоциации академий наук Бориса Патона, ушедшего из жизни в прошлом году.-0-

Фото ukraine.mfa.gov.by