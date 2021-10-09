9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главы Мингорисполкома и МВД приняли участие в озеленении столицы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев сегодня принял участие в озеленении транспортной развязки МКАД и ул.Кижеватова. "Большое количество жителей города участвует в субботнике. Люди работают в парках, скверах, на территориях, прилегающих к МКАД, во дворах и на участках, закрепленных за организациями и предприятиями. Ведутся работы по посадке кустарников. Наступает благоприятный период для посадки деревьев, так что также будем приглашать жителей Минска поучаствовать. Еще предстоит большая работа: нужно подготовить город к зиме", - рассказал он.

Глава Мингорисполкома также напомнил о проекте "Зеленый двор вместе". "Жители предлагают коммунальным организациям, где и какие деревья и кустарники считают нужным посадить. Мы откликаемся и обеспечиваем материалом, чтобы минчане могли принять участие в посадках зеленых насаждений", - отметил Владимир Кухарев.

Министр внутренних дел Иван Кубраков во главе делегации центрального аппарата МВД принял участие в озеленении Октябрьского района столицы, проинформировали в ведомстве. "710 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск заняты сегодня благоустройством столицы. Считаю, что все граждане нашей страны должны облагораживать населенные пункты, где они проживают. Мы обязаны не только сохранить все хорошее, что у нас есть, но и приумножить", - отметил Иван Кубраков.

Представители МВД сегодня приняли участие в акции "Чистый лес". Как рассказали в ведомстве, трудовые десанты сотрудников подразделений министерства помогают лесхозам и городским предприятиям в ликвидации несанкционированных свалок, уборке строительных и бытовых отходов, благоустройстве придорожных полос, а также лесных массивов вблизи населенных пунктов и памятных мест.-0-