Главы МВД Беларуси и Нацгвардии Узбекистана договорились о сотрудничестве

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главы МВД Беларуси и Нацгвардии Узбекистана подписали документы о сотрудничестве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

Рабочий визит делегации Национальной гвардии Узбекистана во главе с командующим генерал-майором Рустамом Джураевым проходит в эти дни в Беларуси.

По мнению министра внутренних дел генерал-лейтенанта милиции Ивана Кубракова, подписание плана практических мероприятий сотрудничества позволит обмениваться новейшими методами работы и внедрять наилучшие практики в деятельности правоохранительных органов. "МВД Беларуси за последний год накопило практический опыт в области противодействия цветным революциям, массовым беспорядкам, экстремистским проявлениям и информационным войнам. Мы рады этим опытом делиться с дружественным нам Узбекистаном, ведь, как говорится, учиться лучше на чужих ошибках", - отметил Иван Кубраков.

Гости побывали с экскурсией во Дворце Независимости, а также в Специализированном лицее МВД, где смогли ознакомиться с материально-технической базой и организацией учебно-воспитательного процесса. Здесь же прошла презентация деятельности детских военных клубов, организованных на базе воинских частей внутренних войск - успешных проектов патриотического, духовного и нравственного воспитания подрастающего поколения.

Глава зарубежной делегации высказал слова благодарности за оказанное гостеприимство, а также высокую заинтересованность в изучении белорусского опыта практической деятельности как в правоохранительной, так и в образовательной сферах. Кроме того, Рустам Джураев выразил уверенность, что и в дальнейшем совместные действия правоохранительных ведомств будут направлены на взаимную поддержку, укрепление контактов и объединение усилий в противостоянии глобальным вызовам и угрозам.

Для гостей подготовлена насыщенная рабочая и культурная программа. В течение недели запланированы встречи с руководством УВД Минского, Гродненского и Брестского облисполкомов, ознакомление с особенностями организации несения службы на исторических объектах Беларуси, в местах массового скопления людей, приграничных регионах. Предусмотрено посещение Департамента охраны, Академии МВД, изучение организации учебного процесса на факультете внутренних войск и служебно-боевой деятельности войсковой части 3214, участие в новогодней акции "Наши дети".-0-