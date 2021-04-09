9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главы правительств СНГ обсудят в Минске сотрудничество в борьбе с COVID-19, сообщил журналистам первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"СНГ - большое интеграционное объединение, и в его рамках уделяется значительное внимание двусторонним отношениям, взаимодействию между регионами. Допустим, в год председательства Беларуси в СНГ планируется большой форум регионов в Узбекистане, где будут подписаны соответствующие контракты. То есть сейчас в силу обстоятельств, в которых мы находимся, вырабатываются новые подходы, формы сотрудничества, и они есть. Мы уже приступили к подготовке заседания Совета глав правительств в Минске 28 мая. Там будут вынесены на обсуждение и вопросы пандемии. Кстати, хочу подчеркнуть наиболее слаженную работу по этому вопросу именно в Содружестве. И я мог бы привести много примеров, сколько проведено различных встреч, мероприятий", - рассказал Виктор Гуминский.

По его словам, Содружество выступает единым фронтом, защищая интересы стран и своих граждан, в том числе противодействуя героизации нацизма. "Мы живем и будем жить ради народов наших стран. Но не все так просто: не хотят наши так называемые партнеры, чтобы мы развивались быстрее и чтобы люди наши жили лучше. Всяческие угрозы, санкции - все делают, чтобы это затормозить. Но я хочу сказать, что мы оптимисты. Мы победили в Великой Отечественной войне - победим и сейчас. Сомнений в этом нет. Просто нужно трудиться во благо своих стран, во благо Содружества", - отметил первый зампредседателя.

Как сообщалось, Беларусь в этом году председательствует в СНГ. Концепция председательства страны направлена на выработку согласованных подходов к решению актуальных вопросов регионального сотрудничества, укрепление многостороннего взаимодействия для всестороннего и сбалансированного экономического и социального развития стран Содружества, достижение государствами целей в области устойчивого развития. Особое внимание во время белорусского председательства планируется уделить вопросу достижения синергетического эффекта от сотрудничества государств - участников СНГ в различных интеграционных объединениях и организациях - ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, а также обеспечению тесного взаимодействия Исполнительного комитета, отраслевых органов СНГ с исполнительными органами этих организаций в решении сходных задач, при этом соблюдая принцип разноуровневой и разноскоростной интеграции, но нацеливаясь на привлечение максимально широкого круга участников к решению вопросов углубления интеграции в различных отраслях.-0-