Глеб Лавров: только суверенная и процветающая, Беларусь выживет в новом мире

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суверенная и процветающая Беларусь - это единственный способ выживания в новом мире. Такое мнение высказал политический обозреватель Глеб Лавров в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Суверенная, независимая и процветающая Беларусь - это единственный способ выживания в новом мире", - убежден Глеб Лавров.

По его мнению, суверенитет - это актив, который хоть и дорого обслуживать, но сохранять необходимо. "Потеряли его, нет суверенитета - нечего с вами разговаривать. Вы распадаетесь как страна на огромное количество конечных пользователей цифрового мира, и здесь ни о каком едином решении, единой политике, едином выживании нет речи. Сегодня в цифровом мире вы или страна, или никто", - подчеркнул политический обозреватель.-0-