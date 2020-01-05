5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гололедица и до 8 градусов мороза ожидается в Беларуси 6 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью будет преимущественно без осадков, днем на большей части территории пройдет снег, мокрый снег, к вечеру с дождем. Ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог - гололедица. Ветер прогнозируется северо-западный с переходом на юго-западный умеренный, днем местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза, днем - от минус 3 до плюс 2 градусов.-0-

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