Гололедица и до 8 градусов тепла ожидается в Беларуси 15 марта

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночные и утренние часы 15 марта в Беларуси на отдельных участках дорог ожидается гололедица, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью во многих районах, днем местами пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица, местами слабый туман. Ветер юго-западный, западный умеренный, ночью местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем будет 2-8 градусов тепла.-0-

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