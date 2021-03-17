Головченко: государство продолжит поддерживать все формы развития и обучения талантливой молодежи

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство будет продолжать поддерживать все формы развития и обучения талантливой молодежи. Об этом сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время посещения Национального детского технопарка, передает корреспондент БЕЛТА.

"Государство будет продолжать поддерживать все формы развития и обучения талантливой молодежи. И Национальный детский технопарк - это одна из наиболее передовых форм, - сказал Роман Головченко. - Размер средств на подготовку в технопарке в несколько раз превышает суммы, которые выделяются на обучение в стандартных заведениях общего среднего образования. Но это своего рода инвестиции. Желательно, чтобы они окупались и возвращались в виде будущего вклада в развитие технологической независимости страны. Сейчас этот вопрос становится одним из наиболее приоритетных".

По словам премьер-министра, для технологического развития государства очень важно, чтобы подрастали люди, которые хотят изобретать и находить новые решения.

"Важно не столько воспитать таких детей, сколько их удержать и сделать так, чтобы они реализовывали свои способности на благо страны. Работа с талантливой молодежью - это сложный и многоступенчатый процесс. Здесь многое зависит от преподавателя и индивидуального подхода, ведь мы все разные. В Национальном детском технопарке сформирована целая ступень поиска и отбора таких ребят, конечно, в рамках короткого срока, во время которого происходит обучение. Однако это позволяет придать новый импульс для того, чтобы дети двигались по правильной траектории. Чтобы они выросли не просто интересующимися людьми, но и патриотически настроенными и готовыми решать задачи на благо страны", - отметил глава правительства.

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Фото Андрея Покумейко