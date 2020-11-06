Головченко и Мишустин обсудили энергетику, транспорт и противодействие COVID-19

6 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Телефонный разговор премьер-министров Беларуси и России Романа Головченко и Михаила Мишустина состоялся 5 ноября. Информация об этом размещена на сайте правительства РФ, сообщает БЕЛТА.
"Главы правительств обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, включая энергетику, промышленность и транспортную инфраструктуру", - говорится в сообщении.
Роман Головченко и Михаил Мишустин затронули также тематику противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.-0-