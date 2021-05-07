Головченко: многим не нравится, что мы сами принимаем решения на своей земле

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в преддверии празднования Дня Победы почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны на Военном кладбище в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы хотели бы навсегда забыть страдания, жертвы, ужасы той войны, перевернуть навсегда эту страницу, но, к сожалению, приходится все чаще обращаться к тем урокам. Мы помним, как на заре нашей независимости в 1994 году западные страны (США, Великобритания) гарантировали Беларуси защиту ее суверенитета, отсутствие давления, экономического принуждения. И, как говорится, не успели высохнуть чернила на этом документе, как мы столкнулись с тем самым давлением, от которого нас обещали оградить. С 1994 года прошло определенное количество времени, но нападки на нашу страну не прекращались в течение всего этого периода", - сказал Роман Головченко.

По его словам, не всем нравится свобода, независимость и суверенитет Беларуси. "Не нравится, что мы сами принимаем решения на своей земле, действуем исходя из интересов развития нашей страны, нашего народа. И чем дальше мы идем по пути построения независимости и суверенитета, тем изощреннее и жестче становятся эти методы", - подчеркнул премьер-министр.

"Находясь сегодня здесь, в этом святом месте, и вспоминая, через что пришлось пройти нашим предкам, дедам и прадедам, мы, конечно же, отвечаем тем, кто пытается на нас давить. Беларусь никогда не встанет на колени. Точно так же, как мы не встали на колени перед самой страшной войной не только 20-го века, но и всей мировой истории", - добавил он.

Роман Головченко обратил внимание, что еще предстоит открыть много неизвестных страниц истории, многим из которых не придавалось значение. "Сейчас раскрываются архивы, мы узнаем новую информацию о том, как вели себя разные люди в это тяжелое время. Раньше мы больше говорили о героизме. Действительно, героизма было очень много. Но сейчас приходится говорить и о предательствах, изменах. Мы должны все это знать и дать этому оценку для того, чтобы такое никогда не повторилось вновь", - констатировал он.

Также премьер-министр особо отметил роль общественных организаций, поисковых объединений, которые занимаются сохранением исторического наследия, исторической памяти о войне, делают все, чтобы ни один герой не остался безымянным. "Этот пример может быть очень хорошей основой для патриотического воспитания нашей молодежи. Мы не можем забыть о прошлом, ведь у нации, которая не помнит прошлого, нет будущего", - подытожил глава правительства.-0-

Фото Сергея Шелега