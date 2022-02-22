Головченко: не могу гарантировать, что мы вернемся к безвизовому режиму в приграничной полосе

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не могу гарантировать, что после снятия ковидных ограничений мы вернемся к безвизовому режиму в приграничной полосе. Об этом сказал премьер-министр Роман Головченко в интервью литовскому изданию Vakaro Zinios, сообщает БЕЛТА.

"Восстановить безвизовое перемещение в приграничной полосе возможно. Думаю, это скоро будет сделано. Но надо принимать во внимание следующий фактор - мы пошли на этот режим исходя из политики добрососедства, которая существовала и нами проводилась в отношении Литвы и Польши. Это все реализовывалось в условиях, когда мы жили дружно, взаимодействовали, решали спорные вопросы, когда нас не называли враждебным государством. Конечно, тогда была политика большей открытости в этом вопросе. Сейчас надо будет взвесить ситуацию. Не могу гарантировать, что с выходом из ковида автоматически мы вернемся к этому режиму", - сказал Роман Головченко.

По его словам, все зависит от отношений между государствами. "Мы зла не держим. Мы соседи от Бога, мы жили, работали и никогда не имели никаких притязаний друг к другу. Как только нормализуются двусторонние отношения, как только тональность станет другая - мы тут же вернемся к этим вопросам", - констатировал премьер-министр.-0-