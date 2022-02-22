Головченко: очереди на границах образуются по вине литовских таможенных служб

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очереди на границах образуются по вине литовских таможенных служб. Об этом сказал премьер-министр Роман Головченко в интервью литовскому изданию Vakaro Zinios, сообщает БЕЛТА.

"На границе ситуация не очень благополучная. На выезде из Беларуси в Литву стоят тысячи автомобилей. Грузовики до семи дней находятся в очереди. Причем это происходит главным образом по вине литовских таможенных служб, которые медленно оформляют транспортные средства. Мы готовы ускорить оформление, однако сдержаны скоростью оформления со стороны Литвы. Нам некуда выпускать машины - мы оформили автомобиль, но он не выезжает, потому что его место на литовской стороне занято, - отметил Роман Головченко. - Если раньше была достаточно устойчивая коммуникация между пограничными и таможенными службами наших стран и можно было в ручном режиме какие-то вещи разруливать, проговаривать, то сейчас эти контакты сведены к минимуму. И опять-таки не по нашей инициативе".

По его словам, несмотря на всю воинственную риторику, белорусская сторона готова взаимодействовать на любом уровне. "Не хотят взаимодействовать политики, это их дело. Но почему мы не работаем на уровне экономических служб, пограничных и таможенных ведомств? Это ведь проблемы людей. Мы, государственные служащие, должны решать проблемы бизнеса и граждан. Для нас позиция Литвы непонятна", - констатировал премьер-министр.-0-