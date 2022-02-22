Обеспечить дальнейший рост экспорта. Головченко о первоочередных задачах правительства

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наша основная задача - обеспечить дальнейший рост экспорта. Об этом сказал премьер-министр Роман Головченко в интервью литовскому изданию Vakaro Zinios, сообщает БЕЛТА.

"Прошлый год, несмотря на все сложности для экономики, получился позитивным. ВВП прирос на 2,3%. Мы не ушли в локдаун, не останавливали производства. Это помогло нам сделать экспорт порядка 150% и получить рекордное для нас внешнеторговое сальдо, в первую очередь за счет промышленности и услуг, - сказал Роман Головченко. - Мы вышли из тех экономических тенденций, которые складывались после выборов 2020 года, когда была определенная турбулентность на валютном рынке и рынке депозитов. Повернули вспять эти процессы. Курс оставался стабильным все это время, отток депозитов из банков остановился. Сейчас наблюдается обратная тенденция - люди снова понесли деньги в банк. Это лучший показатель того, что есть доверие к экономической политике, которая проводится".

По словам премьер-министра, в этом году также прогноз на рост основных показателей. "Задача непростая, так как есть санкции, продолжающаяся пандемия, инфляционное давление, мировое удорожание логистики, сырья. В целом такая достаточно турбулентная ситуация. Тем не менее у нас есть план. Мы по нему работаем. Наша задача - обеспечивать дальнейший рост экспорта. Это главный драйвер, который определен на этот год, - отметил Роман Головченко. - В принципе, январь мы прошли неплохо. Темп роста ВВП за январь 2022 года составил 102,7%, продолжается наращивание экспорта. Мы все делаем для того, чтобы оправдать наши прогнозы."-0-

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