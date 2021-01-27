Головченко представил нового главу КГК коллективу ведомства

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко сегодня представил нового председателя Комитета государственного контроля Василия Герасимова коллективу ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

Роман Головченко отметил прекрасные аналитические способности нового руководителя КГК, а также "чувство высокой личной ответственности и принципиальность в отстаивании государственных интересов".

Также он обратил внимание, что факт назначения является оценкой той работы, которая была проделана Комитетом государственного контроля под руководством Василия Герасимова с сентября 2020 года, когда он исполнял обязанности главы ведомства. "На Комитет госконтроля были возложены особые задачи и функции, которые, как вчера сказал глава государства, были реализованы на высоком уровне", - отметил Роман Головченко.

Он подчеркнул, что впереди предстоит ежедневный труд по решению важных государственных вопросов и текущих задач в поле деятельности КГК. Премьер-министр пожелал Василию Герасимову успехов на посту и выразил надежду на конструктивное взаимодействие Комитета госконтроля с Советом Министров, которое должно быть направлено на поступательное социально-экономическое развитие Беларуси.-0-