Головченко: программа кредитования отечественных автомобилей Geely будет продолжена в следующем году

15 октября, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Программа кредитования отечественных автомобилей Geely для физических лиц будет продолжена в следующем году. Об этом премьер-министр Беларуси Роман Головченко сказал сегодня журналистам во время рабочей поездки в Борисовский район, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси действует специальная программа по кредитованию покупок отечественных автомобилей Geely. Особые условия предоставляются и для традиционной категории льготников - многодетных семей. "В следующем году эта программа точно будет действовать. Сейчас процент по кредиту фактически ниже уровня инфляции. Все остальное компенсирует государство. Это нормальная практика во многих странах. Например, в России, где частично государство субсидирует первый взнос для того, чтобы автомобили отечественного производства дилеры продавали более активно".

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Фото Андрея Покумейко