Головченко рассчитывает на восстановление пассажирского ж/д сообщения между Беларусью и Россией на доковидном уровне

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 8 сентября 2021
Минск Ясно +13°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:00 Организации Минэнерго проводят дни открытых дверей во время акции "Единый день безопасности" Общество
17:59 В Болгарии работники общепита протестуют против коронавирусных ограничений В мире
17:50 В Ивановской области продолжается тактическое учение разведчиков Беларуси и России Общество
17:48 Белорусская делегация участвует в форуме "Россия - спортивная держава" Спорт
17:44 В МИД Беларуси прокомментировали демарш Представительства ЕС Политика
17:44 Число жертв урагана "Ида" в США возросло до 71 В мире
17:41 Из-за ДТП с участием трамвая на ул.Долгобродской в Минске затруднено движение Происшествия
17:39 Белавиа начнет летать в арабский эмират Рас-эль-Хайма Общество
17:36 Белорусы завоевали 8 медалей во второй день международного турнира по самбо в Минске Спорт
17:34 В Гомеле работники ДРСУ и заправщик похитили 4,8 тыс. л дизтоплива Происшествия
17:31 Сенатор: приостановка соглашения о реадмиссии является зеркальным ответом на действия стран ЕС Политика
17:24 Кочанова: филиалы крупных производств в малых городах обеспечивают равномерное развитие регионов Регионы
17:24 В Беларуси начался сезон заготовки сахарной свеклы Экономика
17:10 В Минске легковушка столкнулась с автобусом и опрокинулась Происшествия
17:02 Профсоюзы Брестской области помогли вернуть работникам свыше Br270 тыс. Регионы
16:58 Головченко рассчитывает на восстановление пассажирского ж/д сообщения между Беларусью и Россией на доковидном уровне Общество
16:46 ВОЗ заявляет, что пандемия коронавируса далека от завершения В мире
16:41 Белорусский генконсул: растет роль ШОС в решении вопросов безопасности в регионе Политика
16:41 Сад камней скульптора Игоря Кашкуревича представят в Минске 9 сентября Афиша
16:28 Минкультуры объявило дополнительный конкурсный отбор концепций концертных программ Культура
16:22 Нацгвардия Узбекистана заинтересована опытом белорусского Департамента охраны Общество
16:16 Легкий и стильный – HONOR MagicBook X15 уже в МТС Технологии
16:11 В Израиле у 8 тыс. вакцинированных Pfizer за полгода титр антител упал в 10 раз В мире
16:05 Турчин: лесхозы Минской области начали ориентироваться на безотходное производство Регионы
16:04 Мингорисполком и облисполкомы проведут 11 сентября прямые телефонные линии Общество
16:02 Рыженков 9 сентября проведет прием граждан в Поставах Регионы
15:56 Авдонин: оппоненты белорусского государства применяют стратегию "эрозии государства" Общество
15:49 Утечку бытового газа назвали основной версией взрыва в Ногинске В мире
15:47 В Лепельском районе в ДТП погиб велосипедист Происшествия
15:45 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1760 пациентов с COVID-19, выписаны 1486 Общество
Все новости
Все новости
Общество
08 сентября 2021, 16:58

Головченко рассчитывает на восстановление пассажирского ж/д сообщения между Беларусью и Россией на доковидном уровне

Фото из архива
Фото из архива

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирское железнодорожное сообщение между Беларусью и Россией нужно восстановить на доковидном уровне. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с генеральным директором - председателем правления ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прошлый год был достаточно проблемным для пассажирских перевозок. С апреля 2020 года до февраля 2021-го транспортное сообщение между Беларусью и Россией было лимитировано. С февраля началось поэтапное восстановление. Был реализован важный проект по запуску дневного пассажирского сообщения между Минском и Москвой. Это знаковый этап. Этот проект надо развивать, так как он пользуется спросом. Надеюсь, достаточно скоро будут окончательно сняты ограничения на транспортное сообщение и мы сможем выйти на восстановление полноценного курсирования всех пассажирских поездов на доковидном уровне. Напомню, что их было 28. Из них 17 - формирования Белорусской железной дороги, остальные российские", - сказал Роман Головченко.

Премьер-министр затронул также тему перевозок грузов по железной дороге. "Ожидаем дальнейший рост грузоперевозок между Беларусью и Россией с учетом того, что в силу известных обстоятельств мы переориентируем свои товарные потоки по российским логистическим коридорам. В связи с этим весьма значительна роль железнодорожного транспорта. Реализация проекта по перевалке белорусских нефтепродуктов через порты РФ - хороший пример того, как в сжатые сроки удалось при политической поддержке подготовить логистическую схему и сохранить экономическую целесообразность для обеих сторон. Задачу по переориентации таких объемов грузопотоков удалось решить быстро благодаря должной мотивации и заинтересованности. Хочу выразить благодарность за конструктивное сотрудничество. Уверен, что этот опыт поможет нам в масштабировании проектов подобного рода. Мы заинтересованы задействовать всю транспортно-логистическую инфраструктуру России, особенно с учетом того, что мы очень близко подошли к очередному этапу нашей экономической интеграции в рамках Союзного государства", - подчеркнул он.

Премьер-министр Беларуси и глава РЖД обсудили также развитие транзитного потенциала, грузоперевозки по линии Китай - Европа - Китай.

Олег Белозеров в беседе с журналистами отметил, что дневные скоростные поезда, курсирующие между Минском и Москвой, очень востребованы. "Сейчас мы реализуем наши планы по увеличению количества пассажиров, увеличению составности с 5 вагонов до 10. Планируем и в дальнейшем объединять наши усилия, чтобы создать максимально комфортные условия для наших пассажиров, возможно, рассмотрим вариант создания совместной компании", - добавил он. Глава РЖД также рассказал, что обсуждаются вопросы увеличения объемов транзита грузов через территорию двух государств.-0-

Фото Андрея Покумейко

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь Головченко Россия транспорт
Новости рубрики Общество
Организации Минэнерго проводят дни открытых дверей во время акции "Единый день безопасности"
Фото из архива В Ивановской области продолжается тактическое учение разведчиков Беларуси и России
Фото из архива Белавиа начнет летать в арабский эмират Рас-эль-Хайма
Фото из архива Нацгвардия Узбекистана заинтересована опытом белорусского Департамента охраны
Фото из архива Мингорисполком и облисполкомы проведут 11 сентября прямые телефонные линии
Алексей Авдонин Авдонин: оппоненты белорусского государства применяют стратегию "эрозии государства"
Главное
Во время встречи Спецслужбы Беларуси и Казахстана расширяют сотрудничество. Лукашенко встретился с главой КНБ Казахстана
Головченко рассчитывает на восстановление пассажирского ж/д сообщения между Беларусью и Россией на доковидном уровне
Кочанова: филиалы крупных производств в малых городах обеспечивают равномерное развитие регионов
Выгода и комфорт в Minsk World! Новостройка "Бостон" - идеальный вариант для жизни и инвестиций!
Топ-новости
По решению Президента в парламент поступит законопроект о приостановлении соглашения с ЕС о реадмиссии
Белорусы завоевали 8 медалей во второй день международного турнира по самбо в Минске
Петришенко: порядка 90 музеев по стране полностью оборудованы элементами безбарьерной среды
Шпаковский назвал 3 нерешенных вопроса конституционной реформы
В Беларуси с 14 сентября начнут тестовое испытание цифровой платформы здравоохранения
Легкий и стильный – HONOR MagicBook X15 уже в МТС
Швед: отказ Литвы и Латвии в правовой помощи по уголовному делу о геноциде немотивирован
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1760 пациентов с COVID-19, выписаны 1486
Рыженков 9 сентября проведет прием граждан в Поставах
Ковалев: реализация союзных программ будет способствовать росту благосостояния белорусов и россиян
Кому с 10.10.2021 понадобится касса? Вероятно, и вам тоже
Белорусские предприятия примут участие в крупнейшей сельскохозяйственной выставке в Сербии
РЕПОРТАЖ о том, как в Бобруйске тренируют будущих победителей паралимпиад
В Минском полумарафоне примут участие около 500 иностранных гостей
Витебск принял эстафету республиканского автопробега "Символ единства"
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.