Головченко рассчитывает на восстановление пассажирского ж/д сообщения между Беларусью и Россией на доковидном уровне

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирское железнодорожное сообщение между Беларусью и Россией нужно восстановить на доковидном уровне. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с генеральным директором - председателем правления ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прошлый год был достаточно проблемным для пассажирских перевозок. С апреля 2020 года до февраля 2021-го транспортное сообщение между Беларусью и Россией было лимитировано. С февраля началось поэтапное восстановление. Был реализован важный проект по запуску дневного пассажирского сообщения между Минском и Москвой. Это знаковый этап. Этот проект надо развивать, так как он пользуется спросом. Надеюсь, достаточно скоро будут окончательно сняты ограничения на транспортное сообщение и мы сможем выйти на восстановление полноценного курсирования всех пассажирских поездов на доковидном уровне. Напомню, что их было 28. Из них 17 - формирования Белорусской железной дороги, остальные российские", - сказал Роман Головченко.

Премьер-министр затронул также тему перевозок грузов по железной дороге. "Ожидаем дальнейший рост грузоперевозок между Беларусью и Россией с учетом того, что в силу известных обстоятельств мы переориентируем свои товарные потоки по российским логистическим коридорам. В связи с этим весьма значительна роль железнодорожного транспорта. Реализация проекта по перевалке белорусских нефтепродуктов через порты РФ - хороший пример того, как в сжатые сроки удалось при политической поддержке подготовить логистическую схему и сохранить экономическую целесообразность для обеих сторон. Задачу по переориентации таких объемов грузопотоков удалось решить быстро благодаря должной мотивации и заинтересованности. Хочу выразить благодарность за конструктивное сотрудничество. Уверен, что этот опыт поможет нам в масштабировании проектов подобного рода. Мы заинтересованы задействовать всю транспортно-логистическую инфраструктуру России, особенно с учетом того, что мы очень близко подошли к очередному этапу нашей экономической интеграции в рамках Союзного государства", - подчеркнул он.

Премьер-министр Беларуси и глава РЖД обсудили также развитие транзитного потенциала, грузоперевозки по линии Китай - Европа - Китай.

Олег Белозеров в беседе с журналистами отметил, что дневные скоростные поезда, курсирующие между Минском и Москвой, очень востребованы. "Сейчас мы реализуем наши планы по увеличению количества пассажиров, увеличению составности с 5 вагонов до 10. Планируем и в дальнейшем объединять наши усилия, чтобы создать максимально комфортные условия для наших пассажиров, возможно, рассмотрим вариант создания совместной компании", - добавил он. Глава РЖД также рассказал, что обсуждаются вопросы увеличения объемов транзита грузов через территорию двух государств.-0-

Фото Андрея Покумейко