Головченко: травля неприемлема, ей будет дана юридическая оценка

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Травля неприемлема, таким случаям будет дана юридическая оценка, сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Для меня, как для человека, это неприемлемо в принципе. Как для чиновника - это проблема", - сказал Роман Головченко.

Глава правительства не ожидал, что люди будут допускать такого рода высказывания. "Я все-таки полагаю, что здесь работает большое количество людей, которые не являются белорусами ни по происхождению, ни по духу. Потому что есть все-таки отличительные черты белорусской ментальности - это толерантность и отсутствие агрессии. Это в генетическом коде белорусов", - считает премьер-министр.

"Поэтому то, что такой буллинг, или травля, выплеснулся, - это действительно проблема, но я уверен, что мы с ней справимся. Те, кто переступил моральную грань, они переступят и юридическую, этим всем действиям будет дана оценка, и уже дается. В белорусском законодательстве есть методы и эффективные способы призвать к ответу тех людей, которые оскорбляют и угрожают другому человеку", - добавил Роман Головченко.-0-