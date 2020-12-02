Головченко: в Беларуси будут работать над предотвращением "утечки мозгов"

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будут работать над предотвращением "утечки мозгов", заявил премьер-министр Роман Головченко сегодня в Палате представителей, представляя программу деятельности правительства до 2025 года, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предусматривается комплексная корректировка законодательства о миграции. Значительные усилия будут направлены на сокращение оттока населения, прежде всего, молодежи, придания внешней миграции возвратного характера, предотвращения так называемой утечки мозгов", - сказал Роман Головченко.

Кроме того, правительство будет работать над стимулированием притока в страну высококвалифицированной иностранной рабочей силы.-0-

Роман Головченко

Фото Андрея Покумейко