В Беларуси предстоит переформатировать пенсионную систему - Головченко

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 2 декабря 2020
Минск Сплошная облачность -2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:38 Эксперты прогнозируют рост давления на Беларусь и призывают к мобилизации госаппарата и общества Общество
10:38 Беременная минчанка похитила из магазина парфюмерию и косметику более чем на Br900 Происшествия
10:37 В Дзержинске из-за прорыва трубопровода без воды остались многоквартирный дом и детсад Происшествия
10:36 Головченко: в Беларуси будут работать над предотвращением "утечки мозгов" Общество
10:31 Новогодние выставки в Витебске можно посетить по единому билету Культура
10:27 В Республике Корея птичий грипп обнаружен на второй птицеферме В мире
10:23 Антикварные елочные игрушки представят в Национальном историческом музее Культура
10:23 В Беларуси предстоит переформатировать пенсионную систему - Головченко Общество
10:21 Минчанин заплатит Br1350 за оскорбление сотрудника милиции Происшествия
10:15 Депутаты ждут от правительства создания благоприятной деловой среды и сохранения соцгарантий для населения Общество
10:15 Почти все население Беларуси к концу 2022 года получит доступ к сети 4G - Минсвязи Общество
10:13 В Минске двое братьев угнали автомобиль, а потом похитили 13 курток Происшествия
10:09 В Германии зафиксирован максимум летальных исходов от COVID-19 за сутки В мире
10:08 ФОТОФАКТ: Специальные маски со стразами шьют в Витебске Регионы
10:05 Две трети школьников в мире не имеют доступа к интернету - ООН В мире
10:05 В Полоцке мужчина поцарапал Porsche Cayenne, ущерб - более Br15 тыс. Происшествия
10:03 Китайский аппарат "Чанъэ-5" успешно сел на Луне и уже приступил к работе (Видео) Калейдоскоп
10:00 ООН: международный режим контроля над вооружениями висит на волоске В мире
09:54 В Клецком районе горела пилорама Происшествия
09:53 Авдонин: важно не допустить, чтобы Беларусь выступила театром военных действий Общество
09:43 Благотворительная акция "Чудеса на Рождество" стартует в Беларуси 4 декабря Общество
09:39 Журнал сообщил о 288 тыс. пропавших бюллетеней на выборах в США В мире
09:34 Шпаковский: главную скрипку в антибелорусских мелодиях играет Польша Политика
09:30 Экс-руководитель Скидельского сахарного комбината обвиняется в получении взяток на Br16 тыс. Происшествия
09:18 В результате наезда на пешеходов в немецком Трире погибли пять человек В мире
09:16 В Лепеле при пожаре погибла женщина Происшествия
09:00 В Новый год – с новой квартирой! Медикам, учителям, айтишникам и молодоженам скидки до 20% продлены до конца года! Общество
08:56 Семья, друзья, дом - выставка амбротипов Вячеслава Бахметова откроется в Гомеле Афиша
08:48 "Промагролизинг" и МТЗ разработали программу для выгодной закупки техники завода Экономика
08:22 Cаммит G20 пройдет в Риме 30-31 октября 2021 года В мире
Все новости
Все новости
Общество
02 декабря 2020, 10:23

В Беларуси предстоит переформатировать пенсионную систему - Головченко

Роман Головченко. Фото из архива
Роман Головченко. Фото из архива

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предстоит переформатировать пенсионную систему, сообщил премьер-министр Роман Головченко сегодня в Палате представителей, представляя программу деятельности правительства до 2025 года, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для сохранения стабильности пенсионного обеспечения предстоит переформатировать пенсионную систему. Для этого будет максимально задействован механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей", - сказал Роман Головченко.

/Будет дополнено/.-0-

Депутаты ждут от правительства создания благоприятной деловой среды и сохранения соцгарантий для населения

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Головченко пенсии пенсионеры
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Эксперты прогнозируют рост давления на Беларусь и призывают к мобилизации госаппарата и общества
Головченко: в Беларуси будут работать над предотвращением "утечки мозгов"
Фото из архива Депутаты ждут от правительства создания благоприятной деловой среды и сохранения соцгарантий для населения
Фото из архива Почти все население Беларуси к концу 2022 года получит доступ к сети 4G - Минсвязи
Алексей Авдонин. Фото из архива Авдонин: важно не допустить, чтобы Беларусь выступила театром военных действий
Фото из архива Благотворительная акция "Чудеса на Рождество" стартует в Беларуси 4 декабря
Главное
Фото из архива Лукашенко 2 декабря примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
В Беларуси предстоит переформатировать пенсионную систему - Головченко
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 572 пациента с COVID-19, выписаны - 893
В Новый год – с новой квартирой! Медикам, учителям, айтишникам и молодоженам скидки до 20% продлены до конца года!
Топ-новости
Картина дня: стратегии в нефтехимическом комплексе, сроки ввода БелАЭС и что изменится в декабре
Почти все население Беларуси к концу 2022 года получит доступ к сети 4G - Минсвязи
Ордена, медали и почетные звания - наград удостоены более 60 представителей различных отраслей
Исаченко: в области устойчивого развития в Беларуси сделано много, но предстоит сделать еще больше
Сброс пара на первом блоке БелАЭС проведен планово во время тестирования оборудования - Минэнерго
"Беларуськалий" в январе-ноябре произвел рекордный для 11 месяцев объем удобрений
Благотворительная акция "Чудеса на Рождество" стартует в Беларуси 4 декабря
Шпаковский: главную скрипку в антибелорусских мелодиях играет Польша
Богданович: белорусские атлеты хотят выступать только под национальным флагом
Главы МИД ОДКБ заявили о недопустимости героизации нацизма и распространения идеологии экстремизма
Беларусь готова активнее участвовать в программах развития сельского хозяйства в Псковской области
Нотариусы Беларуси 4 декабря будут консультировать бесплатно
Первые елочные базары заработают в Беларуси 19 декабря
МАРТ подготовил рекомендации для интернет-продавцов и покупателей
Народная дипломатия открывает путь к новым форматам взаимодействия Беларуси и Китая - Иванова
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.