В Беларуси предстоит переформатировать пенсионную систему - Головченко

Роман Головченко. Фото из архива
2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предстоит переформатировать пенсионную систему, сообщил премьер-министр Роман Головченко сегодня в Палате представителей, представляя программу деятельности правительства до 2025 года, передает корреспондент БЕЛТА.
"Для сохранения стабильности пенсионного обеспечения предстоит переформатировать пенсионную систему. Для этого будет максимально задействован механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей", - сказал Роман Головченко.
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