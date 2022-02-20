Головченко: вопрос БелАЭС приобрел в Литве абсолютно неприемлемую для нас трактовку

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20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос БелАЭС приобрел в Литве абсолютно неприемлемую для нас трактовку, заявил в эфире "Беларусь 1" премьер-министр Беларуси Роман Головченко, сообщает БЕЛТА. "Кто не захотел покупать более дешевую электроэнергию из Беларуси? От этого отказалась Литва. Вопрос БелАЭС приобрел в Литве абсолютно неприемлемую для нас трактовку. Станция почему-то воспринимается как угроза национальной безопасности Литвы. Это при том, что Беларусь работает в соответствии со всеми международными обязательствами, сотрудничает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и ENSREG. Получаем оттуда позитивные отчеты, заявляется о высокой степени сотрудничества с Беларусью и соблюдении всех регуляторных норм", - отметил Роман Головченко. По его словам, если у зарубежных экспертов возникнет желание осуществить мониторинг на двусторонней основе, Беларусь отреагирует на такой запрос. "Мы всегда отреагируем, в отличие от литовских коллег, которые на наши запросы предпочитают не реагировать", - добавил премьер-министр.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!