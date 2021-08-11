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11 августа 2021, 11:58

Головченко вручил госнаграды представителям различных сфер

Во время церемонии
Во время церемонии

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил сегодня государственные награды более чем 40 представителям различных сфер. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня по поручению Президента будут вручены государственные награды лучшим представителям трудовых коллективов страны. Каждый из вас - это воплощение профессионализма, надежности и верности служебному долгу, готовности брать на себя ответственность за принимаемые решения. Вы с честью идете по своему избранному жизненному трудовому пути и служите примером для подражания. Результаты, которых вы лично смогли добиться, ваши организации, - это гордость для нашей страны", - сказал Роман Головченко.

Высокими наградами отмечен труд представителей строительной сферы. "Благодаря вашему вкладу наша страна год от года становится краше, комфортнее для жизни, современнее. При вашем участии реализуются масштабные инвестиционные проекты практически во всех сферах жизнедеятельности", - констатировал глава правительства.

Особые слова благодарности премьер-министр выразил метростроевцам. "В прошлом году была открыта третья линия метро, позволившая существенно изменить жизнь жителей нашего города к лучшему. Спасибо вам за это. Работа продолжается, город развивается, третья линия метро будет строиться дальше. Мы надеемся, что она в полном масштабе вступит в строй и будет украшением нашего города", - отметил он.

Государственные награды были вручены представителям экономической сферы, таможенных и налоговых органов. "Это те люди, которые ежедневно находятся в авангарде обеспечения экономической безопасности нашей страны. От вашей грамотной, слаженной работы во многом зависит и устойчивое формирование бюджета, а значит и реализация важнейших социально-экономических программ", - подчеркнул глава правительства.

Среди награждаемых - представители отечественной науки и сферы образования. "Ваша роль в социально-экономическом развитии страны имеет особый вес. Мы благодарны вам за ваш вклад в то, что Беларусь известна как страна с высоким уровнем интеллектуального потенциала и человеческого капитала. Вы успешно создаете новые учебные программы, осваиваете новые передовые методики обучения и реализуете научные проекты. Мы вправе этим гордиться", - отметил Роман Головченко.

Также высоких наград удостоены работники промышленного комплекса, культуры, социальной сферы и здравоохранения.

"Дорогие друзья, сегодня мы чествуем вас. Спасибо за добросовестное отношение к труду, профессионализм, инициативу. Желаю вам, вашим семьям, вашим коллективам крепкого здоровья, счастья, благополучия и выражаю признательность за самоотверженный, созидательный труд на благо нашей Родины", - подытожил премьер-министр.-0-

Роман Головченко
Роман Головченко

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