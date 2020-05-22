Головченко: затраты на ракетостроение уже многократно окупились

22 мая, Мачулищи /Корр. БЕЛТА/. Затраты государства на развитие ракетостроительной отрасли уже многократно окупились за счет контрактов на поставку этого вооружения, сообщил журналистам председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это не те деньги, о которых, может, кто-то говорит или пишет. В масштабах не только национальной экономики, но даже нашего оборонного сектора это очень разумные деньги. К тому же затраты государства многократно окупились за счет реализации контрактов по этому направлению. Поэтому можно точно сказать, что это абсолютно не затратная для государства отрасль", - отметил Роман Головченко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетил опытно-испытательный участок научно-производственного общества с ограниченной ответственностью "ОКБ ТСП" в Мачулищах. Здесь глава государства ознакомился с развитием в Беларуси ракетного производства. Ему доложили о выполнении госпрограммы развития ракетного производства в Беларуси на 2017-2020 годы, проблемных вопросах и предложениях по их решению.

По словам Романа Головченко, за эти годы белорусские ракетостроители совершили достаточной большой скачок. Например, увеличена дальность стрельбы из реактивной системы залпового огня "Полонез-М" - с 200 до 300 км. Продолжается создание новых типов боеприпасов к этой системе. "Работы очень сложные. Это фактически уже космические или аэрокосмические технологии. Поэтому мы в принципе на правильном пути, но нужно еще время", - сказал журналистам председатель ГВПК.

Еще одна серьезная разработка - зенитный ракетный комплекс "Бук-М3". Это не просто модернизированная версия российского ЗРК. "Мы уже ушли от понятия "модернизация советского или российского комплекса". Это полностью первый белорусский зенитный ракетный комплекс. Главное, что ему не доставало, - это зенитной управляемой ракеты. Первые пуски были проведены в феврале, сейчас идет ее доработка", - отметил руководитель Госкомвоенпрома.

Теперь оборонные предприятия хотят заняться самыми сложными и дорогостоящими изделиями: боевыми частями, взрывчатыми веществами, топливно-энергетическими материалами. "Мы пока находимся в начальной стадии, но развиваемся достаточно быстро. Это как раз тот вектор, над которым будем работать в следующей пятилетке. То есть железо и электроника есть, теперь дело за энергоемкими материалами военного назначения", - добавил Роман Головченко.-0-