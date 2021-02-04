Голуб: на ВНС надеюсь услышать много полезных и конструктивных предложений от молодежи

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Всебелорусском народном собрании надеюсь услышать много полезных и конструктивных предложений от молодежи, заявила корреспонденту БЕЛТА член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Наталья Голуб.

"Я молодой депутат и впервые буду участвовать в мероприятии такого масштаба, - сказала Наталья Голуб. - Всебелорусское народное собрание предоставляет возможность людям поучаствовать в обсуждении и решении актуальных для общества вопросов. Молодежь своей активностью, идеями, инициативами, безусловно, вносит вклад в общее дело. Поэтому очень надеюсь, что от нее прозвучит много полезных и конструктивных предложений, которые будут учитываться при выборе дальнейшего пути социально-экономического развития страны и нового вектора в реализации государственной молодежной политики".

Парламентарий отметила, что спектр интересов молодежи широк. "Например, актуальным вопросом остается развитие дистанционного образования. Молодежь также волнуют вопросы трудоустройства, получения необходимого опыта и гарантия рабочих мест после окончания учебного заведения, - подчеркнула она. - Для нас важно оправдать высокое доверие, оказанное нам государством, принести пользу своему региону, создать то общество, в котором мы хотим жить".

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек.-0-