"Гомельтранснефть Дружба" провела на Днепре учения по локализации разлива нефти

30 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" провело учебно-тренировочные занятия по локализации условного разлива нефти и ликвидации последствий разлива нефти на водной поверхности в русле Днепра. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию предприятия.

Учения проводили специалисты аварийно-восстановительной службы филиала НПС "Гомель". На месте отрабатывали выполнение требований промышленной безопасности и порядка действий по локализации и сбору нефти на рубеже №2.

Фото ОАО "Гомельтранснефть Дружба"

"На занятии отрабатывались действия персонала по установке дополнительного надувного бонового заграждения для перекрытия образовавшейся протоки выше по течению и направления потока нефтяного пятна на стационарный рубеж задержания нефти № 2 в районе деревни Колочин, где проходили основные работы по задержанию и сбору нефти с водной поверхности. Специалисты отрабатывали алгоритм действий персонала в аварийной ситуации", - рассказали на предприятии.

Как сообщалось, ранее рубеж локализации и сбора нефти №2 на реке Припять оснастили стационарным боновым заграждением для готовности к возможным аварийным ситуациям в реальности.-0-