Гончарова: белорусским пионерам за 30 лет удалось сохранить традиции и быть современными

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусским пионерам за 30 лет удалось сохранить традиции и быть современными, заявила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации Александра Гончарова.

"Здесь воспитываются патриоты страны" - Лукашенко поздравил с 30-летием пионерскую организацию "Это праздник талантливых и целеустремленных мальчиков и девочек, которые сегодня с гордостью носят пионерский галстук. Это трогательная дата для нескольких поколений взрослых, сохранивших самые теплые воспоминания о школьных годах", - говорится в поздравлении.

"Сегодня Белорусская республиканская пионерская организация отмечает свой 30-летний юбилей. Именно 13 сентября 1990 года на X Республиканском пионерском слете было принято решение о создании современной пионерской организации. Были утверждены устав, девиз и законы белорусских пионеров. На протяжении всех этих лет нам удалось сохранить традиции, а также внедрить новые проекты и программы, подстраиваясь под современные реалии", - рассказала Александра Гончарова.

По ее словам, на сегодняшний день БРПО объединяет в своих рядах более 500 тыс. мальчишек и девчонок в возрасте от 7 до 14 лет. "Кроме того, большую работу мы также проводим с нашими лидерами и организаторами пионерского движения - педагогами, вожатыми, председателями районных и областных советов БРПО, - отметила председатель ЦС БРПО. - На протяжении последних лет стали знаковыми такие проекты, как "Пионерский квиз", "Вотчына.бай", тимуровская игра "ДобраДел", новый формат встречи детей и взрослых "Встречи на все 100".

У организации также появились свой талисман - рысенок Огонек - и новый слоган "БРПО - территория детства". "В канун праздника была презентована новая пионерская песня "Территория детства" и проведен II Республиканский форум лидеров БРПО "Пионерские инновации 3.0" в НДЦ "Зубренок". Сегодня и на протяжении следующей недели пройдут торжественные мероприятия по вступлению в ряды организации и праздничные проекты", - добавила Александра Гончарова.-0-