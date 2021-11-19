Гора: уже 65 человек признаны потерпевшими по делу о преступлениях на границе

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уже 65 человек признаны потерпевшими по уголовному делу о преступлении против безопасности человечества, сообщил сегодня журналистам председатель Следственного комитета Дмитрий Гора, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, после произошедших на белорусско-польской границе событий 16 ноября следователи оперативно выбыли на место происшествия для проведения осмотра и неотложных следственных действий. "Работа продолжается до сих пор в непрерывном режиме. В первую очередь наша задача была - зафиксировать следы противоправных действий польских должностных лиц, следы совершенного преступления. Был произведен тщательный осмотр места происшествия с участием экспертов Государственного комитета судебных экспертиз, изъяты материальные объекты - это и оболочки, контейнеры светошумовых гранат, смывы, образцы грунта, смывы с растений - все было направлено на экспертизу. Предварительные результаты экспертизы вчера уже были озвучены представителями экспертных учреждений", - рассказал Дмитрий Гора.

В настоящее время следователи продолжают работать. "Результаты первоначальных следственных действий, а также проведенного анализа свидетельствуют о том, что это не единичный факт. Противоправные действия продолжались на протяжении длительного времени. В Следственном комитете имеются в производстве уголовные дела и материалы проверок по фактам противоправных действий польских должностных лиц, которые привели в том числе и к смерти потерпевших. Это не оказание помощи, насильственное выдворение на территорию Республики Беларусь, - отметил председатель СК. - Анализ всей ситуации свидетельствует о том, что в данном случае совершено преступление против безопасности человечества".

По данному факту управлением Следственного комитета по Гродненской области 16 ноября возбуждено уголовное дело. "В настоящее время это уголовное дело передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета, - дополнил Дмитрий Гора. - Уже только на сегодняшнее утро, как мне доложили, допрошено, признано потерпевшими от противоправных действий 65 лиц. Это двое граждан Республики Беларусь, один гражданин Российской Федерации - это журналисты, остальные граждане Ирака, среди которых 14 несовершеннолетних, из них 6 малолетних детей, женщины, - подчеркнул он. - Мы проводим допросы, назначаем сразу же экспертизы для определения степени тяжести причиненных телесных повреждений. Работаем с медицинскими учреждениями для того, чтобы определить весь круг обращавшихся за медицинской помощью, весь круг лиц, которые пострадали от противоправных действий".-0-

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