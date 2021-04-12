Горячие линии по качеству услуг "Белтелекома" КГК проведет 13-16 апреля

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля с 13 по 16 апреля во всех областях Беларуси и Минске проведет горячие линии на тему качества услуг РУП "Белтелеком" и его филиалов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал КГК.

Жители республики могут сообщить (в том числе анонимно) не только о качестве услуг населению и субъектам хозяйствования, но и о своевременности реагирования на обращения, а также высказать критические замечания и конструктивные предложения по совершенствованию работы. Комитет госконтроля предлагает сотрудникам "Белтелекома" и его структурных подразделений также высказать свое мнение о недостатках в деятельности организаций и мерах по ее совершенствованию.

Горячая линия 13 апреля будет работать в трех регионах. В Могилевской области она организована с 10.00 до 13.00 по тел. 8(0222) 62-60-58 - в Могилеве, 8(0225) 76-50-57 - в Бобруйске, 8(02241) 64-730 - в Кричеве; Гродненской - с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по тел. 8(0152) 79-88-26 и 8(0152) 79-88-28; Минской - с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по тел. 8(017) 374-07-06.

В Витебской области звонки будут приниматься 14 апреля с 9.00 до 17.00 по тел. 8(0212) 37-61-76 и 8(0212) 37-50-41.

На 15 апреля проведение горячей линии запланировано в двух регионах: в Гомельской области - с 10.00 до 11.00 по тел. 8(0232) 23-83-91 и 8(0232) 23-83-68; Брестской - с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по тел. 8(0162) 21-25-08 и 8(0162) 21-18-25.

Жители Минска и регионов республики могут обратиться на горячую линию Комитета государственного контроля, которая состоится 16 апреля с 14.00 до 16.00 по тел. 8(017) 328-69-40.

Госконтролеры проанализируют всю поступившую информацию в ходе выборочной проверки деятельности РУП "Белтелеком" и его филиалов (проводится с марта текущего года).-0-