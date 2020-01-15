Госинспекторы с начала года изъяли 80 сетей длиной 4 км

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала 2020 года госинспекторы изъяли у действующих и потенциальных нарушителей 80 сетей общей длиной около 4 км, сообщили БЕЛТА в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси.

Большая часть запрещенных орудий лова была изъята еще до попадания в водоемы, что-то люди сдали добровольно. Так, житель Речицкого района передал сотрудникам Гомельской инспекции 11 сетей длиной 745 м. Мужчина хранил их в хозпостройке, расположенной у Днепра. Использовал ли он сети для браконьерства - вопрос риторический, говорят в инспекции. Во всяком случае, добровольная выдача избавила его и от соблазна выйти на нелегальный промысел, и от штрафа за незаконное хранение сетематериалов.

Сельчанка из Брагинского района пожелала сдать сетной арсенал, оставшийся от мужа (10 ставных сетей длиной 342 м и 7 неретов кустарного изготовления), чтобы внуки ненароком не воспользовались и не "наловили" штрафов.

Но не все так легко готовы расстаться со своими сетями. Так, парня из деревни Суйково Витебского района, которому едва исполнилось 18 лет, инспекторам пришлось долго уговаривать. Молодой человек и его мама сразу отрицали наличие в доме сетных орудий, но, осознав последствия, юноша все же нехотя вытащил из разных схронов 14 сетей общей длиной 613 м. Его привлекут к административной ответственности за хранение, хотя в данной ситуации штраф может быть минимальным.

При этом в инспекции обращают внимание, что куда более серьезным может быть наказание за торговлю запрещенными орудиями. К примеру, предпринимательнице из агрогородка Довск Рогачевского района грозит штраф от 10 до 200 базовых величин (1 БВ - Br27). Женщина легально продавала землякам рыболовные снасти, а нелегально - сети. Под видом покупателей наведались к ней и сотрудники Гомельской инспекции. В итоге было изъято 6 новых сетей длиной почти 600 м. На женщину составлен административный протокол.

В инспекции напоминают: незаконные изготовление, приобретение, хранение или сбыт рыболовных сетей и сетематериалов влекут наложение штрафа. Для физических лиц он может составить до 50 базовых величин, для индивидуальных предпринимателей - до 200 БВ, для юрлиц - до 500 БВ.

"Добровольно сдать запрещенные сетные орудия можно, обратившись в любое территориальное подразделение нашей службы. В таком случае последует освобождение от ответственности за их незаконное хранение", - добавили в инспекции.-0-

Фото Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси