Госкомимущество о картографии и геодезии: стратегическими направлениями работы станут информатизация и цифровизация

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие информатизации и цифровая трансформация являются стратегическими направлениями деятельности системы Госкомимущества. Об этом сказал сегодня заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Николай Бобер на итоговой коллегии ведомства, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 2021 году работа Госкомимущества и подчиненных ему организаций в сфере геодезической и картографической деятельности, а также регулирования земельных отношений была направлена на реализацию задач, определенных поручениями главы государства, правительством и госпрограммой "Земельно-имущественные отношения, геодезическая и картографическая деятельность". "Развитие информатизации и цифровая трансформация являются стратегическими направлениями деятельности системы Госкомимущества и в первую очередь это касается создания и использования пространственных данных", - сказал Николай Бобер.

Глава государства 13 декабря 2021 года подписал закон "О геодезической и картографической деятельности" в новой редакции, которым впервые определены правовые основы создания, функционирования и развития Национальной инфраструктуры пространственных данных Беларуси. "Внедрение Национальной инфраструктуры пространственных данных будет способствовать развитию рынка геоинформационных услуг, снижению себестоимости создаваемых информационных систем и ресурсов, а ее ядром станет Национальный геопортал. Его основой послужат наборы базовых пространственных данных, которые сформируются из республиканских и региональных государственных геоинформационных систем и ресурсов. Основная доля из них - это государственные информсистемы и ресурсы Госкомимущества, которые являются базисом и инструментами не только управления земельными ресурсами, недвижимостью, но и развития иных сфер национальной экономики, а также обеспечения обороноспособности и безопасности государства", - подчеркнул заместитель председателя.

По его словам, в условиях увеличения потребности в актуальных и достоверных пространственных данных, интенсивного внедрения информационных технологий важнейшим является повышение эффективности и точности выполнения геодезических и картографических работ. "В подтверждение сказанному ежегодно растет спрос на услуги спутниковой системы точного позиционирования Беларуси, с которой сегодня работает более 1,2 тыс. потребителей", - отметил Николай Бобер.

Для повышения качества оказываемых услуг за 2021 год модернизировано спутниковое геодезическое оборудование, обновлено программное обеспечение вычислительного центра, обследованы и восстановлены 361 пункт геодезических и 89 - нивелирных государственных сетей, реконструированы геодезические сети в 6 населенных пунктах районного подчинения, продолжено создание государственной гравиметрической сети и метрологического гравиметрического полигона.

В истекшем году была продолжена реализация плана по переходу к применению на территории республики геоцентрической системы отсчета координат и системы отсчета нормальных высот, в рамках которого 11 постоянно действующих пунктов спутниковой системы Беларуси включены в европейскую международную сеть.

Также выполнены запланированные работы по геодезическому и картографическому обеспечению делимитации, демаркации и проверки прохождения линии государственной границы Беларуси.-0-