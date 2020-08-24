Госкомвоенпром: Беларусь и Россия заинтересованы в развитии военно-технического сотрудничества

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На полях форума "Армия-2020" во время подготовки к 21-му заседанию Белорусско-Российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, которое в этом году пройдет в Беларуси, состоялась встреча председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрия Пантуса с директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрием Шугаевым. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Госкомвоенпрома по информации и связям с общественностью Владимир Лавренюк.

Во время переговоров, которые прошли в теплой и конструктивной обстановке, стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в интересах третьих стран, и его взаимовыгодном дальнейшем развитии. Также затронули вопросы подготовки и завершения процедур согласования новой Программы военно-технического сотрудничества между Беларусью и Россией на следующий пятилетний период, понимание в подготовке которой было найдено на прошедшем в Туле 20-м заседании Белорусско-Российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Дмитрий Пантус пригласил своего российского коллегу посетить 10-ю Международную выставку вооружения и военной техники MILEX-2021, которая пройдет в Минске с 23 по 26 июня 2021 года. Во время переговоров в целом был отмечен высокий уровень взаимодействия и подтверждена заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества.

В настоящее время Беларусь и Россия строят свои взаимоотношения на условиях стратегического партнерства. Созданы такие механизмы сотрудничества в военно-технической сфере, которые позволяют эффективно решать все задачи на взаимовыгодной основе по различным направлениям в рамках действующей нормативной правовой базы. Только в 2019 году доля экспорта в Россию отечественной продукции военного назначения составила свыше 30% всего экспорта предприятий белорусской оборонки.

Сохранена сложившаяся кооперация белорусских предприятий на российском рынке вооружений. Белорусская сторона полностью поддерживает планомерные усилия России по модернизации Вооруженных Сил, созданию новых образцов вооружения и военной техники, локализации оборонного производства, а также укреплению его кадрового и промышленного потенциала. В настоящее время около 300 организаций Беларуси и России осуществляют взаимные поставки комплектующих изделий, отдельных образцов вооружения и военной техники. Между предприятиями ВПК Беларуси и ОПК России успешно развиваются различные виды интеграции и кооперации. Выполняется ряд научно-технических программ Союзного государства, создаются совместные предприятия.

Немаловажный фактор военно-технического сотрудничества - совместная реализация проектов и взаимное содействие спецэкспортерам сторон при выполнении договорных обязательств в интересах третьих стран.

Белорусскую национальную экспозицию в первый день работы форума "Армия-2020" посетил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, который осмотрел новейшие образцы техники и вооружения, представленные на стендах участников, а также заместитель председателя правительства РФ, который курирует вопросы развития ВПК России.-0-