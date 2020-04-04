Госкомвоенпром представит линейку ударных беспилотников на параде 9 Мая в Минске

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госкомвоенпром впервые представит линейку ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) на параде войск Минского гарнизона, посвященном 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Такая информация размещена на сайте комитета, сообщает БЕЛТА.

Опытные образцы ударных беспилотников разработаны в организациях Госкомвоенпрома. Так, в конструкторское бюро "Дисплей" созданы новые модификации ударных БЛА "Квадро-1400" и "Барражирующая труба" с улучшенными тактико-техническими характеристиками. "Образцы успешно прошли апробирование на полигонах Вооруженных Сил в ходе подготовки операторов ударных беспилотных авиационных комплексов (БАК), организованной в соответствии с указаниями главы государства. Проведены десятки летных и стрельбовых испытаний изделий в различных погодных условиях, по результатам которых были внесены соответствующие корректировки, позволившие улучшить конструкцию и боевые качества БЛА", - рассказали в Госкомвоенпроме.

"Квадро-1400" - это летательный аппарат мультироторного типа с четырьмя несущими винтами, взлетная масса составляет около 35 кг. "Благодаря гиростабилизированному подвесу ударный "Квадро-1400" получил возможность производить прицельный обстрел целей с ходу на скоростях до 10 м/с. Максимальная скорость летательного аппарата при пилотировании и выходе в заданный район составляет порядка 20 м/с.

"Система управления вооружением стабилизируется во время полета для более точного наведения на цель, а также упрощает ориентирование на местности благодаря бортовым камерам", - отметили в комитете.

БЛА "Барражирующая труба" представляет собой компактный защищенный летательный аппарат, на котором закреплен один РПГ-26. "Благодаря меньшим габаритам квадрокоптер может переноситься одним военнослужащим, обладает лучшей маневренностью, развивает большую скорость и, как следствие, менее уязвим для средств противодействия противника", - обратили внимание в Госкомвоенпроме. Во время полигонных испытаний специалистам удалось достичь скорости серийной барражирующей трубы свыше 25 м/с.

Дальности полета дронов - 2 тыс. м у "Барражирующей трубы" и 5 тыс. м у "Квадро-1400".

ОАО "558 Авиационный ремонтный завод", с учетом имеющихся наработок и созданного потенциала, разработал опытные образцы ударного беспилотного авиационного комплекса с дальностью боевого применения до 25 км и модернизировал многоцелевой БАК "Гриф-100" для применения малогабаритных авиационных бомб малых калибров и ракет.

В начале февраля 2020 года на базе завода под руководством председателя Госкомвоенпрома Романа Головченко прошло рабочее совещание. Его участники рассмотрели вопросы создания ударных беспилотных авиационных комплексов в Беларуси. Были поставлены задачи по объединению усилий организаций и активизации работ по созданию опытных образцов ударных БАК и проведению их испытаний в этом году. Приоритетным направлением останется создание ударных БАК и малоразмерных высокоточных авиационных средств поражения.-0-

Фото vpk.gov.by