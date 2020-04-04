Госкомвоенпром представит линейку ударных беспилотников на параде 9 Мая в Минске

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 4 апреля 2020
Минск Сплошная облачность +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:42 "Шахтер" и "Неман" сыграли вничью в матче футбольного чемпионата Беларуси Спорт
17:37 Белорусы могут прилететь из Китая прямым рейсом Air China Общество
17:33 Standard & Poor's подтвердило кредитный рейтинг Беларуси на уровне В со стабильным прогнозом Экономика
17:28 Пилоты "БелПСХАГИ" приступили к аэрофотосъемочным работам Общество
17:22 Хоккеисты Брестской области завоевали бронзу любительского турнира Спорт
17:12 МАРТ выявил факты нарушения антимонопольного законодательства в деятельности "Белгоспищепрома" Экономика
17:00 Британский профессор призвал вернуться к идее коллективного иммунитета для борьбы с COVID-19 В мире
16:37 В Беларуси в стационарах находятся 394 человека с коронавирусом Общество
16:32 Для белорусов сохраняется возможность выехать из РФ на железнодорожном или личном транспорте Общество
16:16 МИД: благодаря помощи госорганов более 6080 белорусов вернулись домой Общество
16:06 В сервисном центре под Минском нашли гранату под днищем пригнанного на ремонт авто Происшествия
15:57 Витебский обком БРСМ запустит серию онлайн-проектов Регионы
15:53 РЕПОРТАЖ: На праздники и каждый день: в деревне Кузьмичи сохраняют традицию домашнего хлебопечения Регионы
15:41 Госкомвоенпром представит линейку ударных беспилотников на параде 9 Мая в Минске Общество
15:34 Зоопарки Европы просят о помощи в условиях пандемии В мире
15:28 COVID-19: Берлин обвинил США в "пиратском" захвате масок В мире
15:23 Саудовская Аравия опровергла слова Путина о причинах развала сделки ОПЕК+ В мире
15:19 Хоккейная команда Президента победила в первом матче финальной серии любительского турнира Спорт
14:54 ГрГУ им. Янки Купалы открывает четыре новые специальности и увеличивает план набора Общество
14:30 Взрыв в Орехово-Зуеве: один человек погиб, четверо ранены В мире
14:28 Поликлиники ориентированы на помощь пожилым и пациентам с хроническими заболеваниями на дому Общество
14:19 При взрыве в Орехово-Зуеве обрушились квартиры с пятого по третий этажи В мире
14:18 ФОТОФАКТ: В Витебске на вокзалах используют мобильные тепловизоры Регионы
14:12 В Витебской области за сутки нет новых случаев COVID-19 Регионы
14:12 Во Франции мужчина с ножом напал на прохожих, есть жертвы В мире
14:05 Взрыв газа произошел в жилом доме в Орехово-Зуеве В мире
13:49 С карантином пора заканчивать? Что говорят в Германии и Европе В мире
13:34 Марзалюк: слухи о COVID-19 распространяются как вирус и требуют жесткой реакции Общество
13:20 Около 80% звонков на прямую линию Сивака касались вопросов ЖКХ Регионы
13:20 КГК откроет горячую линию по вопросам наличия товаров в торговой сети и роста цен Общество
Все новости
Все новости
Общество
04 апреля 2020, 15:41

Госкомвоенпром представит линейку ударных беспилотников на параде 9 Мая в Минске

Фото vpk.gov.by
Фото vpk.gov.by
Новости темы "Беларусь помнит"
На радиоконкурс "Маладыя таленты Беларусі" подано около 400 заявок
Парад ко Дню Победы пройдет вечером

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госкомвоенпром впервые представит линейку ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) на параде войск Минского гарнизона, посвященном 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Такая информация размещена на сайте комитета, сообщает БЕЛТА.

Опытные образцы ударных беспилотников разработаны в организациях Госкомвоенпрома. Так, в конструкторское бюро "Дисплей" созданы новые модификации ударных БЛА "Квадро-1400" и "Барражирующая труба" с улучшенными тактико-техническими характеристиками. "Образцы успешно прошли апробирование на полигонах Вооруженных Сил в ходе подготовки операторов ударных беспилотных авиационных комплексов (БАК), организованной в соответствии с указаниями главы государства. Проведены десятки летных и стрельбовых испытаний изделий в различных погодных условиях, по результатам которых были внесены соответствующие корректировки, позволившие улучшить конструкцию и боевые качества БЛА", - рассказали в Госкомвоенпроме.

"Квадро-1400" - это летательный аппарат мультироторного типа с четырьмя несущими винтами, взлетная масса составляет около 35 кг. "Благодаря гиростабилизированному подвесу ударный "Квадро-1400" получил возможность производить прицельный обстрел целей с ходу на скоростях до 10 м/с. Максимальная скорость летательного аппарата при пилотировании и выходе в заданный район составляет порядка 20 м/с.

"Система управления вооружением стабилизируется во время полета для более точного наведения на цель, а также упрощает ориентирование на местности благодаря бортовым камерам", - отметили в комитете.

БЛА "Барражирующая труба" представляет собой компактный защищенный летательный аппарат, на котором закреплен один РПГ-26. "Благодаря меньшим габаритам квадрокоптер может переноситься одним военнослужащим, обладает лучшей маневренностью, развивает большую скорость и, как следствие, менее уязвим для средств противодействия противника", - обратили внимание в Госкомвоенпроме. Во время полигонных испытаний специалистам удалось достичь скорости серийной барражирующей трубы свыше 25 м/с.

Дальности полета дронов - 2 тыс. м у "Барражирующей трубы" и 5 тыс. м у "Квадро-1400".

ОАО "558 Авиационный ремонтный завод", с учетом имеющихся наработок и созданного потенциала, разработал опытные образцы ударного беспилотного авиационного комплекса с дальностью боевого применения до 25 км и модернизировал многоцелевой БАК "Гриф-100" для применения малогабаритных авиационных бомб малых калибров и ракет.

В начале февраля 2020 года на базе завода под руководством председателя Госкомвоенпрома Романа Головченко прошло рабочее совещание. Его участники рассмотрели вопросы создания ударных беспилотных авиационных комплексов в Беларуси. Были поставлены задачи по объединению усилий организаций и активизации работ по созданию опытных образцов ударных БАК и проведению их испытаний в этом году. Приоритетным направлением останется создание ударных БАК и малоразмерных высокоточных авиационных средств поражения.-0-

Фото vpk.gov.by

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь беспилотники
Новости рубрики Общество
Фото из архива Белорусы могут прилететь из Китая прямым рейсом Air China
Фото Государственного комитета по имуществу Пилоты "БелПСХАГИ" приступили к аэрофотосъемочным работам
Фото из архива В Беларуси в стационарах находятся 394 человека с коронавирусом
Фото БЖД Для белорусов сохраняется возможность выехать из РФ на железнодорожном или личном транспорте
Фото из архива МИД: благодаря помощи госорганов более 6080 белорусов вернулись домой
Фото из архива ГрГУ им. Янки Купалы открывает четыре новые специальности и увеличивает план набора
Главное
Александр Лукашенко во время рабочей поездки Лукашенко поручил подготовить предложения о поддержке бизнеса на фоне коронавируса
МИД: благодаря помощи госорганов более 6080 белорусов вернулись домой
В Беларуси в стационарах находятся 394 человека с коронавирусом
Поликлиники ориентированы на помощь пожилым и пациентам с хроническими заболеваниями на дому
Топ-новости
Хоккейная команда Президента победила в первом матче финальной серии любительского турнира
КГК откроет горячую линию по вопросам наличия товаров в торговой сети и роста цен
В Витебской области за сутки нет новых случаев COVID-19
Воронюк: консолидация общества и гражданская солидарность помогут белорусам преодолеть все трудности
Госкомвоенпром представит линейку ударных беспилотников на параде 9 Мая в Минске
Марзалюк: слухи о COVID-19 распространяются как вирус и требуют жесткой реакции
РЕПОРТАЖ: На праздники и каждый день: в деревне Кузьмичи сохраняют традицию домашнего хлебопечения
Предприятия Минска производят около 150 тыс. масок в сутки - Сивак
Диппредставительства Беларуси присоединились к траурной акции в Китае
Минспорта рекомендует до 20 апреля приостановить проведение спортивных мероприятий для детей и подростков
Транзитные перевозчики смогут отдыхать и заправляться в Беларуси только в определенных местах
Взрыв в Орехово-Зуеве: один человек погиб, четверо ранены
В Китае выздоровели 94% заразившихся коронавирусом
Партия погрузчиков БЕЛАЗ отгружена в Алжир
В Беларуси упрощается госрегистрация лекарств
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Распространение коронавируса Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.