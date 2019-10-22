Госорганы сегодня работают в условиях квазиконкурентной среды - эксперт из Казахстана

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственные органы всех стран сегодня работают в условиях квазиконкурентной среды. Такое мнение сегодня высказал председатель управляющего комитета Астанинского хаба государственной службы Алихан Байменов во время международной научно-практической конференции "Государственная служба: современное состояние и перспективы развития" в Академии управления при Президенте, передает корреспондент БЕЛТА.

Благодаря развитию информационных технологий люди хорошо осведомлены о решениях, которые принимаются в других странах. "Это является своего рода вызовом для правительств. Несмотря на монопольную природу своей деятельности, по сути, госорганы сегодня работают в условиях квазиконкурентной среды. Житель Минска сегодня через интернет может сравнить решение своей мэрии с решениями, принимаемыми в Нур-Султане, Нью-Йорке, Токио. Точно так же житель Нью-Йорка может посмотреть опыт, который применяется в Минске", - отметил эксперт.

Он добавил, что каждое правительство функционирует в уникальных социально-экономических и культурно-исторических условиях, отвечает на вызовы, характерные для своего государства. "Нет универсальной модели госуправления, которая была бы применима в любой стране без учета ее особенностей", - сказал он. Задача Астанинского хаба государственной службы (Беларусь входит в число стран-учредителей) - оказать поддержу усилиям правительств в построении современной эффективной госслужбы. "Мы не даем рекомендации что делать, а показываем возможности и затем исходя из своих приоритетов, конкретного политического исторического, культурного контекста правительство принимает решение использовать тот или иной метод", - пояснил Алихан Байменов.

Конференция проходит 22-23 октября. В ней принимают участие представители международных организаций, государственных органов и научного сообщества Беларуси, эксперты и ученые из стран Европы и Азии. Цель форума - обсуждение подходов к развитию института государственной службы в современных условиях на основе передового отечественного и зарубежного опыта.-0-