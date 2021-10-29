Госпогранкомитет: количество грузовиков в очереди на выезд в ЕС продолжает снижаться

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество грузовиков, ожидающих въезда в страны ЕС, продолжает снижаться. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.

"Несмотря на то, что за последние 24 часа только пункт пропуска "Видзы" - один из десяти на границе с ЕС - выполнил двухсторонние договоренности по пропускной способности, общее количество грузовиков с белорусской стороны уменьшилось за минувшие сутки на 7%", - отметили в ГПК.

Наименьшее количество фур - 243 из 500 - въехали в Евросоюз через литовский пункт пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог").

На границе с Украиной грузовой транспорт выезжал без задержек.-0-