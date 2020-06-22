Госпогранкомитет создал виртуальную "Книгу памяти" на своем портале

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Новости темы "Беларусь помнит"
22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны на портале Госпогранкомитета появилась виртуальная "Книга памяти", сообщает БЕЛТА.
Это база данных военнослужащих Белорусского пограничного округа, которые погибли и пропали без вести в первых боях на границе.
"Биографические сведения собраны в результате поисковых, архивных работ исследователями истории пограничной службы Беларуси. Поиск и уточнение данных продолжаются", - указано на портале Госпогранкомитета.
Сведения о военных, которые проходили службу в пограничных соединениях на территории Беларуси в 1941-1945 годах, просят прислать на электронный адрес pamyat@gpk.gov.by.-0-