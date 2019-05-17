Госпогранкомитет: в движении через пункт "Бенякони" 20-24 мая возможны затруднения

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госпогранкомитет предупредил о возможных затруднениях при пересечении белорусско-литовской границы через пункт "Бенякони" 20-24 мая. Такая информация размещена на сайте ведомства.

"Между белорусским пунктом пропуска "Бенякони" и литовским "Шальчининкай" 20-24 мая изменится схема организации дорожного движения. Сделано это будет из-за проведения дорожных работ на участке трассы М11/Е85. В связи с этим возможны затруднения при пересечении границы", - проинформировали в Госпогранкомитете. Дорожные работы проводятся для повышения эффективности функционирования пункта пропуска и создания условий для более комфортного и безопасного пересечения границы.

Госпогранкомитет рекомендует учитывать эту информацию и при необходимости выбирать альтернативные маршруты выезда в Литву. За обстановкой перед пунктами пропуска можно следить на информационном портале ведомства.-0-